Кьеллини близок к продлению контракта с "Ювентусом"

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Кьеллини близок к продлению контракта с "Ювентусом"

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини близок к продлению контракта со своим клубом, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 33-летний центрбек заключит с "бьянконери" соглашение до лета 2020 года. Действующий договор истекает через 6 месяцев.

В этом сезоне Кьеллини сыграл за "Ювентус" 20 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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