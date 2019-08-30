Кьеллини больше не появится на поле в этом году
Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини выбыл на длительный срок из-за травмы.
Как сообщает сайт клуба, 35-летний итальянец на тренировке порвал переднюю крестообразную связку правого колена.
Футболисту предстоит перенести операцию. Точные сроки восстановления неизвестны, однако при таких травмах обычно пропускают не менее шести месяцев.
В прошлом сезоне Кьеллини провел 34 игры, забил один гол и отдал один ассист.
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