Кьеллини больше не появится на поле в этом году

Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини выбыл на длительный срок из-за травмы.

Как сообщает сайт клуба, 35-летний итальянец на тренировке порвал переднюю крестообразную связку правого колена.

Футболисту предстоит перенести операцию. Точные сроки восстановления неизвестны, однако при таких травмах обычно пропускают не менее шести месяцев.

В прошлом сезоне Кьеллини провел 34 игры, забил один гол и отдал один ассист.

Читайте также: "Бавария" готовит предложение по хавбеку "Ювентуса". | http://soccernews.ru