Кьеллини: "Будем продолжать работать и улучшать свои кондиции"

Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини прокомментировал игру против "Барселоны" (1:2) в рамках Международного кубка чемпионов.

"Это была первая игра, она получилась тяжелой. Мы тренировались всего одну неделю, по ходу которой упорно работали в Турине. Конечно, сложно противостоять Месси и Неймару, находясь не на пике формы. В целом мы довольны. Будем продолжать работать и улучшать свои кондиции" - приводит слова Кьеллини официальный сайт клуба.

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