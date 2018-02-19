Кьеллини грозит дисквалификация за грубую игру
Защитнику "Ювентуса" Джорджио Кьеллини грозит дисквалификация за грубую игру, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, центрбек может быть наказан постфактум за удар по лицу форварду "Торино" Андреа Белотти в матче 25-го тура Серии А.
Видео: Грубая игра Кьеллини
Neanche calcio di punizione. Un altro campionato #TorinoJuve #Chiellini #belotti #wwe #seriea #GDM pic.twitter.com/mYJNp6PcDj— maestro oldman (@Maestroldman) 18 февраля 2018 г.
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|Команда
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|О
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|25
|66
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|65
|3
|Рома
|25
|50
|4
|Лацио
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|Интер Милан
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|6
|Сампдория
|25
|41
|7
|Милан
|25
|41
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Торино
|25
|36
|10
|Удинезе
|25
|33
|11
|Фиорентина
|25
|32
|12
|Дженоа
|25
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|Болонья
|25
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|Кальяри
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|Кьево
|25
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|Кротоне
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|25
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