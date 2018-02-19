Защитнику "Ювентуса" Джорджио Кьеллини грозит дисквалификация за грубую игру, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, центрбек может быть наказан постфактум за удар по лицу форварду "Торино" Андреа Белотти в матче 25-го тура Серии А.

Видео: Грубая игра Кьеллини

Не пропустите: Игуаин пообещал вскоре вернуться в строй. | http://soccernews.ru