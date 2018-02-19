Кьеллини грозит дисквалификация за грубую игру

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Кьеллини грозит дисквалификация за грубую игру

Защитнику "Ювентуса" Джорджио Кьеллини грозит дисквалификация за грубую игру, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, центрбек может быть наказан постфактум за удар по лицу форварду "Торино" Андреа Белотти в матче 25-го тура Серии А.

Видео: Грубая игра Кьеллини

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