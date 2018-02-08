Кьеллини: "Гвардиола уничтожил итальянский футбол"

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини считает, что в проблемах итальянского футбола отчасти виноват главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

"Когда-то у нас были такие игроки как Мальдини, Неста, Каннаваро и многие другие. Теперь мы не воспитываем таких защитников. Гвардиола уничтожил итальянский футбол за последние десять лет. Наши тренеры пытались быть похожими на него, но они не смогли достичь таких вершин. В последние десять лет, мы не вырастили таких же хороших защитников, кроме Бонуччи. Давайте надеяться, что пропуск ЧМ-2018 откроет нам глаза" - приводит слова Кьеллини Daily Mail.

Напомним, что Гвардиола поборется за звание лучшего тренера АПЛ в январе. | http://soccernews.ru