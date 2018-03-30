Кьеллини и Куадрадо готовы сыграть с "Реалом"

Теги ювентусреал мадридджорджио кьеллинихуан куадрадоалекс сандрофедерико бернардески

Кьеллини и Куадрадо готовы сыграть с "Реалом"

Два игрока "Ювентуса" - защитник Джорджио Кьеллини и вингер Хуан Куадрадо - восстановились после травм и вернулись к тренировкам в общей группе, сообщает Marca.

Таким образом, оба футболиста готовы сыграть в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Реала", который состоится 3 апреля в Турине.

В то же время левый фулбек Алекс Сандро и полузащитник Федерико Бернардески занимались по индивидуальной программе, поэтому их участие в поединке со "сливочными" находится под вопросом.

Не пропустите: "Ювентус" решил выставить Алекса Сандро на трансфер. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Репетиция перед выездом на "Энфилд": "Манчестер Сити" навестит "Эвертон"

Репетиция перед выездом на "Энфилд": "Манчестер Сити" навестит "Эвертон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 29 75
2 Наполи 29 73
3 Рома 29 59
4 Интер Милан 28 55
5 Лацио 29 54
6 Милан 28 50
7 Аталанта 28 44
8 Сампдория 28 44
9 Фиорентина 28 41
10 Торино 28 36
11 Болонья 29 34
12 Удинезе 28 33
13 Дженоа 28 30
14 Кальяри 28 29
15 Сассуоло 28 27
16 Кьево 28 25
17 СПАЛ 29 25
18 Кротоне 28 24
19 Хеллас Верона 28 22
20 Беневенто 28 10
Полная таблица

топ-5 тегов