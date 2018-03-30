Кьеллини и Куадрадо готовы сыграть с "Реалом"
Два игрока "Ювентуса" - защитник Джорджио Кьеллини и вингер Хуан Куадрадо - восстановились после травм и вернулись к тренировкам в общей группе, сообщает Marca.
Таким образом, оба футболиста готовы сыграть в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Реала", который состоится 3 апреля в Турине.
В то же время левый фулбек Алекс Сандро и полузащитник Федерико Бернардески занимались по индивидуальной программе, поэтому их участие в поединке со "сливочными" находится под вопросом.
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