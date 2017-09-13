Кьеллини и Манджукич вернулись в общую группу

Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини и форвард Марио Манджукич вернулись в общую группу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что во вчерашней игре с "Барселоной" получил повреждение де Шильо и Маркизио и Хедира все еще находятся в лазарете.

Следующую игру "Ювентус" проведет 17 сентября с "Сассуоло".

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