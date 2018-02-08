Кьеллини: "Конте похож на полицейского"

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Кьеллини: "Конте похож на полицейского"Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини высказался о работе с бывшим наставником "старой сеньоры" и сборной Италии Антонио Конте, ныне работающим в лондонском "Челси".

"Он похож на полицейского. Мы ощущали особенную в атмосферу все эти три года в "Ювентусе" с ним, а затем и в сборной. Когда мы закончили тренировку, мы были мертвы. Не уставшими, а мертвыми. Мы следовали его указаниям только потому, что верили в то, что он делает. С ним мы были готовы на 100%. Он создал прекрасную атмосферу, и передавал энергию другим", - цитирует 33-летнего бека Daily Mail.

Напомним, на Конте появился третий претендент. | soccernews.ru

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