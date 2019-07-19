Кьеллини, Коста и Рэмси могут не поехать на предсезонный сбор "Ювентуса"



Три основных игрока "Ювентуса" могут не поехать на предсезонный, который состоится в Азии, сообщает beIN Sports.

По сведениям издания, из-за тренеров на базе туринского клуба могут остаться защитник Джорджо Кьеллини, полузащитник Аарон Рэмси и нападающий Дуглас Коста. Окончательное решение будет принято в пятницу, 19 июля.

В Азии "Ювентусу" предстоят товарищеские матчи с "Тоттенхэмом" (21 июля) и "Милан" (24 июля).

Напомним, что 28-летний Рэмзи перешел в "Ювентус" минувшим сезоном из "Арсенала" на правах свободного агента.

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