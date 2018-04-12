Кьеллини: "Кто-то удивлён?"

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини кратко прокомментировал исход противостояния с мадридским "Реалом" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Кто-то удивлён? В прошлом году "Бавария" прошла через это, теперь мы" - цитирует Кьеллини Football Italia.

Напомним, что на последней минуте матча главный арбитр Майкл Оливер назначил пенальти в ворота "Ювентуса", который реализовал Криштиану Роналду. Этот гол позволил "Реалу" добыть путёвку в полуфинал ЛЧ.

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