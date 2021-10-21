Кьеллини: "Лучше бы Роналду ушел раньше"
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Капитан туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился мнением об уходе из клуба португальского форварда Криштиану Роналду.
"Роналду ушел 28 августа, для нас было бы лучше, если бы он ушел раньше. Это было несложно переварить, но это нас удивило, и, на мой взгляд, мы поплатились очками в первых матчах.
Если бы он ушел 1 августа, у нас бы было больше времени, чтобы лучше подготовиться к началу чемпионата.
Он достиг той точки, где Криштиану понадобилось новое вдохновение и и команда, которая будет играть на него, потому что момент, когда он находит такую команду – ключевой. Это меня не удивило, потому что это было видно в течение всей его карьеры и трех лет с нами", – сказал Кьеллини.
Также не пропустите: Альба может пропустить "Эль Класико". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Стало известно, сколько Стив Брюс получил за свое увольнение из "Ньюкасла"
-
Анчелотти рассказал о готовности Азара к "Эль Класико" и назвал схему на матч
-
1
Миранчук показал рекордную скорость в этом сезоне Лиги чемпионов
-
Кокорин пропустит следующий матч "Фиорентины"
-
"Реал" присоединился к гонке за Адейеми
-
"Интер" может забрать себе лидера "Наполи"
-
Лапорта мечтает о составе из собственных воспитанников
-
Бруну Фернандеш рассказал о доверии Сульшеру в команде
-
3
Кьеллини: "Лучше бы Роналду ушел раньше"
-
Президент "Баварии" высказался об идее проведения ЧМ каждые два года
-
Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов
-
Альба может пропустить "Эль Класико"
-
Стал известен арбитр, который будет работать на "Эль Класико"
-
Фати мог уйти из "Барселоны"
-
3
Линекер: "Роналду - лучший в истории футбола по игре головой"
-
Уткин отреагировал на слова Дзюбы про льва
-
РФС назначил арбитра на матч "Зенит" - "Спартак"
-
2
Сульшер ответил критикам Роналду
-
В Москве объявили локдаун из-за коронавируса. Проведение матчей РПЛ под угрозой
-
Уткин оценил игру Дзюбы в матче "Зенит" - "Ювентус"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17