Кьеллини: "Лучше бы Роналду ушел раньше"

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Капитан туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился мнением об уходе из клуба португальского форварда Криштиану Роналду.

"Роналду ушел 28 августа, для нас было бы лучше, если бы он ушел раньше. Это было несложно переварить, но это нас удивило, и, на мой взгляд, мы поплатились очками в первых матчах.

Если бы он ушел 1 августа, у нас бы было больше времени, чтобы лучше подготовиться к началу чемпионата.

Он достиг той точки, где Криштиану понадобилось новое вдохновение и и команда, которая будет играть на него, потому что момент, когда он находит такую команду – ключевой. Это меня не удивило, потому что это было видно в течение всей его карьеры и трех лет с нами", – сказал Кьеллини.

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