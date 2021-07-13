Кьеллини мог перейти в ЦСКА в 2003 году

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Кьеллини мог перейти в ЦСКА в 2003 году

Фото твиттер Джорджио Кьеллини

Комментатор Алексей Андронов рассказал, что центральный защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини 18 лет назад мог стать игроком московского ЦСКА.

"Мало кто (или почти никто не) знает, что в 2003-м Кьеллини мог оказаться в России. Им очень интересовался Газзаев, обожающий защитников с такими данными. Я сам лично готовил профайлы, досье. Джорджио тогда выиграл Европу U19, но клубная карьера никак не задавалась. А состав чемпионов России-2003 он, бесспорно, усилил бы... Но у ЦСКА не срослось с трансфером, в 2004-м Кьеллини уже был в "Фиорентине", - написал Андронов в своём телеграм-канале.

36-летний Кьеллини с 2005 года выступает за туринский "Ювентус". Накануне он стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.

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