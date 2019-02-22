Кьеллини мощно высказался об ответном матче с "Атлетико"

Теги ювентусатлетико мадридджорджио кьеллини

Кьеллини мощно высказался об ответном матче с "Атлетико"Капитан и защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал, что думает об ответном матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико", утверждает Football Italia.

"Мы должны верить в себя и настроится на сбалансированную игру. Игра с "Атлетико" нас совершенно не удивила, мы знали, что нас ждет. 

В ответном матче мы будем использовать все моменты и осторожнее действовать при стандартах, так как "Атлетико" хорошо пользуется ситуацией. "Ювентусу" необходима суперигра от каждого, а не только от Роналду.

Симеоне нас не волнует у нас и так много забот", - сказал Роналду. 

Ответный матч пройдет 12 марта в Турине на стадионе "Ювентус".

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