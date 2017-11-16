Кьеллини: "Мой уход из сборной Италии? Я никогда не принимаю импульсивных решений"

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Кьеллини: "Мой уход из сборной Италии? Я никогда не принимаю импульсивных решений"
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини прокомментировал свое решение о завершении карьеры в национальной сборной. 

"Мы с Буффоном отыграли последний поединок за сборную Италии. Думаю, что вскоре тоже самое произойдет и в "Ювентусе". Мне повезло, что я играю вместе с Джиджи на поле и за его пределами. Буффон является настоящим человеком. Он всегда является примером для остальных.

Что касается моего ухода из сборной, то я никогда не принимаю импульсивных решений. Изначально я собирался завершить международную карьеру после Чемпионата Мира. Надеюсь, что сумел оставить след в сборной", - приводит слова Кьеллини Football Italia.

Напомним, что Италия не сумела пробиться в финальную стадию Чемпионата Мира, проиграв Швеции (0:1 и 0:0) в стыковых матчах.

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