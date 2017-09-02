Кьеллини может не сыграть с "Барселоной"



Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини пропустит около трех недель из-за травмы трехглавой мышцы голени, сообщает официальный сайт клуба.

В данный момент футболист занимается по индивидуальной программе. Из-за этого повреждения он может не сыграть в матчах чемпионата Италии против "Кьево" (9 сентября) и "Барселоны" (12 сентября).

Напомним, что 33-летний Кьеллини травмировался в расположении сборной Италии.

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