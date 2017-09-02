Кьеллини надеется сыграть с "Барселоной"

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Кьеллини надеется сыграть с "Барселоной"

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини выразил надежду, что ему удастся восстановиться от травмы до матча первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Барселоны".

"Обследование прошло хорошо. В ближайшие дни станет понятно, сколько я не смогу играть. Мы надеемся, что я смогу вернуться к матчу Лиги Чемпионов против "Барселоны". Сегодня вечером я буду смотреть матч Италии и Испании и переживать вместе со своими товарищами по команде" - цитирует Кьеллини Football Italia.

Напомним, что у 33-летнего центрбека проблемы с трёхглавой мышцей голеностопа. Сейчас он тренируется по индивидуальной программе.

Матч "Барселона" - "Ювентус" состоится 12 сентября на "Камп Ноу". | http://soccernews.ru

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