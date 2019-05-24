Кьеллини: "Надеюсь, Конте ничего не выиграет с "Интером"
Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини отрицательно относится к вероятному назначению Антонио Конте на пост главного тренера "Интера".
"Мне было бы грустно видеть его в "Интере". Я не собираюсь критиковать Конте, у меня с ним особенные отношения. Желаю ему всего хорошего, но если он возглавит "Интер", то надеюсь, что они ничего не выиграют. Я поддерживал "Челси", когда Конте был там, но с "Интером" это невозможно", - приводит слова Кьеллини Calciomercato.
Конте является легендой "Ювентуса". В качестве футболиста он выступал за "старую синьору" с 1991 по 2004 год. С 2011 по 2014 год "Граф" возглавлял туринскую команду и выиграл с ней 5 трофеев, в том числе 3 скудетто.
По данным СМИ, "Интер" уже подписал с тренером предварительный контракт. Зарплата 49-летнего специалиста составит 10 миллионов евро в год. О сделке будет объявлено 28 мая.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|37
|90
|2
|Наполи
|37
|79
|3
|Аталанта
|37
|66
|4
|Интер Милан
|37
|66
|5
|Милан
|37
|65
|6
|Рома
|37
|63
|7
|Торино
|37
|60
|8
|Лацио
|37
|59
|9
|Сампдория
|37
|50
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Болонья
|37
|41
|13
|Кальяри
|37
|41
|14
|Парма
|37
|41
|15
|Фиорентина
|37
|40
|16
|Удинезе
|37
|40
|17
|Эмполи
|37
|38
|18
|Дженоа
|37
|37
|19
|Фрозиноне
|37
|24
|20
|Кьево
|37
|16