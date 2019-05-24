Кьеллини: "Надеюсь, Конте ничего не выиграет с "Интером"

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини отрицательно относится к вероятному назначению Антонио Конте на пост главного тренера "Интера".

"Мне было бы грустно видеть его в "Интере". Я не собираюсь критиковать Конте, у меня с ним особенные отношения. Желаю ему всего хорошего, но если он возглавит "Интер", то надеюсь, что они ничего не выиграют. Я поддерживал "Челси", когда Конте был там, но с "Интером" это невозможно", - приводит слова Кьеллини Calciomercato.

Конте является легендой "Ювентуса". В качестве футболиста он выступал за "старую синьору" с 1991 по 2004 год. С 2011 по 2014 год "Граф" возглавлял туринскую команду и выиграл с ней 5 трофеев, в том числе 3 скудетто.

По данным СМИ, "Интер" уже подписал с тренером предварительный контракт. Зарплата 49-летнего специалиста составит 10 миллионов евро в год. О сделке будет объявлено 28 мая.

Не пропустите: Моуринью не возглавит "Ювентус" из-за "Интера". | http://soccernews.ru