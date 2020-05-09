Кьеллини назвал худших партнеров по команде

Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини рассказал, кого он считает худшими партнерами по команде.

"Балотелли - неприятный человек, он не уважает команду. Многие считали, что он входит в топ-5 лучших нападающих в мире, однако я его не вижу даже в двадцатке.

Но есть еще один человек хуже него, Фелипе Мело: он худший из худших. Мне не нравятся люди, не уважающие других, кто постоянно ищет соперничества. Когда мы были рядом, то могла возникнуть драка. Я сказал руководству клуба, что он - гнилое яблоко", - приводит слова Кьеллини Football Italia.

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