Кьеллини назвал лучшего центрального защитника мира

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини назвал лучшего, по его мнению, центрбека в мировом футболе.

"Нужно учиться у лучших, но не пытаться вытеснить их. У меня никогда не будет такой техники или взрывного характера как у Серхио Рамоса. Он - лучший центральный защитник в мире и знает как играть в важных матчах" - сказал Кьеллини.

Стоит отметить, что уже во вторник "Ювентус" и "Реал" сыграют в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов, а значит, Кьеллини и Рамос вновь будут противостоять друг другу.

Не пропустите: Рамос вернулся к тренировкам в общей группе. | http://soccernews.ru