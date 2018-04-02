Кьеллини назвал лучшего центрального защитника мира

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Кьеллини назвал лучшего центрального защитника мира

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини назвал лучшего, по его мнению, центрбека в мировом футболе.

"Нужно учиться у лучших, но не пытаться вытеснить их. У меня никогда не будет такой техники или взрывного характера как у Серхио Рамоса. Он - лучший центральный защитник в мире и знает как играть в важных матчах" - сказал Кьеллини.

Стоит отметить, что уже во вторник "Ювентус" и "Реал" сыграют в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов, а значит, Кьеллини и Рамос вновь будут противостоять друг другу.

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