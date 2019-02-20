Кьеллини назвал лучшего защитника в мире
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини назвал лучшего игрока в мире. Об этом сообщает Football Italia.
"Рамос - на данный момент является лучшим защитником в мире. Я считаю, что он заслужил этого. Он лидер и на поле и в раздевалке. Он один из тех, то может влиять на всех", - сообщил игрок.
В нынешнем сезоне Кьеллини участвовал в 17 матчах, отметившись 1 голом и 1 ассистом.
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Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 7 тура
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|24
|53
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|24
|42
|5
|Рома
|24
|41
|6
|Аталанта
|24
|38
|7
|Лацио
|24
|38
|8
|Фиорентина
|24
|35
|9
|Торино
|24
|35
|10
|Сампдория
|24
|33
|11
|Сассуоло
|24
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|24
|28
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|Удинезе
|24
|22
|16
|СПАЛ
|24
|22
|17
|Эмполи
|24
|21
|18
|Болонья
|24
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|24
|9