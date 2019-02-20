Кьеллини назвал лучшего защитника в мире

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Кьеллини назвал лучшего защитника в мире

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини назвал лучшего игрока в мире. Об этом сообщает Football Italia.

"Рамос - на данный момент является лучшим защитником в мире. Я считаю, что он заслужил этого. Он лидер и на поле и в раздевалке. Он один из тех, то может влиять на всех", - сообщил игрок. 

В нынешнем сезоне Кьеллини участвовал в 17 матчах, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

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