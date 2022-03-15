Кьеллини назвал причину отсутствия "Золотых мячей" у Ибрагимовича

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Кьеллини назвал причину отсутствия "Золотых мячей" у Ибрагимовича

Фото инстаграм Джорджио Кьеллини

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини высоко отозвался о форварде "Милана" Златане Ибрагимовиче.

"Раньше Ибрагимович был моим самым сильным соперником. Ему не повезло играть в эпоху Роналду и Месси. Если бы не они, Златан выиграл бы несколько "Золотых мячей", - приводит слова Кьеллини Marca.

Лучшим результатом 40-летнего Ибрагимовича было четвёртое место в голосовании за обладателя "Золотого мяча" 2013 года.

Не пропустите: Месси опустился на 20-е место в рейтинге претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal.com. | http://soccernews.ru
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