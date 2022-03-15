Кьеллини назвал причину отсутствия "Золотых мячей" у Ибрагимовича
Фото инстаграм Джорджио Кьеллини
Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини высоко отозвался о форварде "Милана" Златане Ибрагимовиче.
"Раньше Ибрагимович был моим самым сильным соперником. Ему не повезло играть в эпоху Роналду и Месси. Если бы не они, Златан выиграл бы несколько "Золотых мячей", - приводит слова Кьеллини Marca.
Лучшим результатом 40-летнего Ибрагимовича было четвёртое место в голосовании за обладателя "Золотого мяча" 2013 года.
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|Команда
|М
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|Ювентус
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17