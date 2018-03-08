Кьеллини назвал причину поражения "Тоттенхэма"

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини назвал причину поражения лондонского "Тоттенхэма" его команде во вчерашнем ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Это история "Тоттенхэма". Они всегда создают много голевых моментов, но в конечном итоге они пропускают и выбывают из турнира. Мы верим в историю. Она проявилась в матче ПСЖ с "Реалом". История - важна, опыт - очень важен, и вчера мы добились победы благодаря нашему мастерству", - цитирует 33-летнего бека Express.

Напомним, "Ювентус" нацелился на вингера "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru