Кьеллини назвал примерные сроки своего возвращения в строй
Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини рассказал, когда стоит ожидать его полного восстановления после травмы.
Напомним, что в конце августа 35-летний итальянец на тренировке порвал переднюю крестообразную связку правого колена.
"Надеюсь вернуться на поле в феврале-марте. К сожалению, предстоит ещё долгий путь. Я провёл несколько дней за границей, завтра вернусь, чтобы продолжить реабилитацию. Всё идёт очень хорошо, но нужно запастись терпением", - цитирует Кьеллини Football Italia.
Контракт звёздного центрбека со "старой синьорой" истекает в июне 2020 года.
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