Кьеллини не считает уход Бонуччи большой потерей для "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини высказался об уходе Леонардо Бонуччи из туринского клуба.

"Уход Бонуччи не является большой потерей для "Ювентуса". Конечно, я не ожидал, что это произойдёт, а, прежде всего, я не думал о том, что он может перейти именно в "Милан". Но если все центральные защитники будут здоровы, у нас не возникнет проблем. Хотя один новичок на эту позицию нам всё же понадобится, потому то Барцальи и Бенатия время от времени должны отдыхать" - цитирует Кьеллини La Gazzetta Dello Sport.

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