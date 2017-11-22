Кьеллини не сыграет с "Барселоной"



Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини не поможет команде в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Барселоной", сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностировано повреждение левого бедра. Сроки восстановления игрока не разглашаются.

Матч "Ювентус" - "Барселона" состоится сегодня, 22 ноября и начнется в 22:45 мск.

В этом сезоне 33-летний Кьеллини провел за "Юве" 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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