Кьеллини не сыграет с "Кротоне"

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини не поможет своей команде в матче 14-го тура итальянской Серии А против "Кротоне".

Как сообщает Football Italia, 33-летний центрбек не успевает восстановиться после травмы, полученной в начале этой недели на тренировке команды.

Напомним, что матч "Ювентус" - "Кротоне" состоится в воскресенье в 22:45 по московскому времени.

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