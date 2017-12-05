Кьеллини не сыграет с "Олимпиакосом", участие Буффона и Пьянича под вопросом

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини пропустит матч шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса", сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер "бьянконери" Массимилиано Аллегри решил поберечь 33-летнего центрбека, который недавно восстановился после травмы бедра.

Помимо этого, под вопросом участие в матче с "Олимпиакосом" вратаря Джанлуиджи Буффона и хавбека Миралема Пьянича, которые испытывают проблемы со здоровьем.

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