Кьеллини не верил в переход Роналду в "Ювентус"

Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини признался, что не верил в переход нападающего Криштиану Роналду в туринский клуб.

"Когда я впервые услышал о Роналду, то сказал своим друзьям, что это нереально. Впрочем, на следующий день я уже считал, что это вполне возможно. "Ювентус" растёт из года в год, и нам нужен такой победитель, как Криштиану. Мы рады и готовы работать вместе с ним. Надеемся, что Роналду поможет нам добиться поставленных высот" - цитирует Кьеллини Goal.com.

Напомним, что "Ювентус" купил 33-летнего Роналду за 112 миллионов евро.

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