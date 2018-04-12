Кьеллини: "Никто не думал, что "Ювентус" может совершить камбэк"

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини дал комментарий по ответному матчу 1/4 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

"Никто не думал, что мы можем это сделать, но мы продолжали верить. Мы должны принять это, как урок для следующей кампании в Лиге Чемпионов, потому что она останется нашей целью на ближайшие годы", - цитирует 33-летнего бека "старой синьоры" официальный сайт УЕФА.

Напомним, выступление "Ювентуса" в ответном матче с "Реалом" прокомментировал и Буффон. | soccernews.ru