Кьеллини: "Никто не думал, что "Ювентус" может совершить камбэк"

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Кьеллини: "Никто не думал, что "Ювентус" может совершить камбэк"Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини дал комментарий по ответному матчу 1/4 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

"Никто не думал, что мы можем это сделать, но мы продолжали верить. Мы должны принять это, как урок для следующей кампании в Лиге Чемпионов, потому что она останется нашей целью на ближайшие годы", - цитирует 33-летнего бека "старой синьоры" официальный сайт УЕФА.

Напомним, выступление "Ювентуса" в ответном матче с "Реалом" прокомментировал и Буффон. | soccernews.ru

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