Кьеллини - о Мбаппе: "Кто он? С какой планеты?"
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал, что думает о форварде ПСЖ Килиане Мбаппе.
"Мбаппе тот, кому суждено стать звездой и коллекционером "Золотых мячей". Он уникальный футболист. Впервые я увидел его по телевизору во время Лиги Чемпионов сезона-2016/17, когда "Монако" играл против "Сити". Он меня впечатлил. В конце матча я спросил у Фабио Паратичи: "Кто он? С какой планеты?" Фабио ответил: "Да, я знаю его. Мы знаем о нём на протяжении некоторого времени". Непобедимый нападающий, которому было всего 18 лет", - цитирует Кьеллини Football Italia.
В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16