Кьеллини - о Мбаппе: "Кто он? С какой планеты?"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал, что думает о форварде ПСЖ Килиане Мбаппе.



"Мбаппе тот, кому суждено стать звездой и коллекционером "Золотых мячей". Он уникальный футболист. Впервые я увидел его по телевизору во время Лиги Чемпионов сезона-2016/17, когда "Монако" играл против "Сити". Он меня впечатлил. В конце матча я спросил у Фабио Паратичи: "Кто он? С какой планеты?" Фабио ответил: "Да, я знаю его. Мы знаем о нём на протяжении некоторого времени". Непобедимый нападающий, которому было всего 18 лет", - цитирует Кьеллини Football Italia.

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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