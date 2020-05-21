Кьеллини - об укусе Суареса на ЧМ-2014: "Я тоже сукин сын на поле и горжусь этим"

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Кьеллини - об укусе Суареса на ЧМ-2014: "Я тоже сукин сын на поле и горжусь этим"

Экс-игрок сборной Италии Джорджио Кьеллини высказался о том, что на ЧМ-2014 форвард Уругвая Луис Суарес укусил его за плечо.

"Практически всю игру я опекал Эдинсона Кавани. Внезапно я почувствовал, что меня укусили за плечо. Это произошло, вот и все, однако это его стратегия, когда он ведет борьбу тело в тело, и если можно так выразиться, моя тоже.

Мы с Суаресом похожи, и я люблю противостоять таким форвардам, как он. Я связался с ним через несколько дней после матча, однако он не должен был извиняться. Я тоже сукин сын на поле и горжусь этим.

Хулиганство и немного злости - это часть игры, я бы не назвал это обманом. Нужно быть умным, чтобы одолеть соперника. Правда в том, что я восхищаюсь его хулиганством, так как без этого Суарес превратится в обычного футболиста", - написал Кьеллини в автобиографии.

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