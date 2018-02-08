Кьеллини обвинил Гвардиолу в том, что Италия не пробилась на ЧМ-2018

Защитник сборной Италии Джорджио Кьеллини обвинил главного тренера английского "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу в том, что его команда не смогла пробиться на Чемпионат Мира 2018-го года в Россию.

"Провалу есть много причин, но одна из них - отсутствие защитников высокого уровня. Больше нет центрбеков, таких как Мальдини, Барези или Каннаваро. А вина в провале лежит на тех, кто хотел подражать игре Гвардиолы, не имея для этого необходимых игроков. Гвардиола нас погубил ", - цитирует 33-летнего бека La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Кьеллини сравнил Конте с полицейским. | soccernews.ru