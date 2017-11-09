Кьеллини обвинил Гвардиолу в том, что в Италии не появились новые защитники высокого уровня

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини обвинил главного тренера английского "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу в том, что в сборной Италии не появились новые защитники высокого уровня.

"Почему не появляются новые защитники? Из-за стиля игры, которого придерживается Пеп Гвардиола. Да, "Гвардиолизм" разрушил многих итальянских защитников. Теперь все хотят участвовать в атакующих действиях, но никто не знает, как опекать соперника.

Это позор, потому что наш стиль игры позволял нашему футболу преуспевать на международной арене. У нас никогда не будет испанской тики-таки, это просто не в нашей философии", - цитирует 33-летнего бека Football Italia.

Напомним, Ибрагимович высказался о предстоящем матче за выход на Чемпионат Мира между сборными Швеции и Италии. | soccernews.ru