Кьеллини оценил Неймара дороже Дибалы
Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини оценил форварда каталонской "Барселоны" Неймара дороже своего партнера по команде Пауло Дибалы.
"На сегодняшний день Дибала не стоит столько, сколько Неймар, несмотря на то большое уважение, которое я испытываю к Пауло. Я уже говорил, что в прошлом сезоне Неймар играл на уровне Месси и Криштиану Роналду, и он является их назначенным наследником в борьбе за "Золотой мяч". Стоимость Неймара? Это огромная сумма, ведь она касается игрока, который изменяет ход игры и сезона", - цитирует 32-летнего бека Football Italia.
Напомним, Неймар дал ответ Месси и Суаресу. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|38
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|2
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|38
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|Атлетико Мадрид
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|78
|4
|Севилья
|38
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|67
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|Реал Сосьедад
|38
|64
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|Атлетик Бильбао
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|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
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|Гранада
|38
|20