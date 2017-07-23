Кьеллини оценил Неймара дороже Дибалы

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини оценил форварда каталонской "Барселоны" Неймара дороже своего партнера по команде Пауло Дибалы.

"На сегодняшний день Дибала не стоит столько, сколько Неймар, несмотря на то большое уважение, которое я испытываю к Пауло. Я уже говорил, что в прошлом сезоне Неймар играл на уровне Месси и Криштиану Роналду, и он является их назначенным наследником в борьбе за "Золотой мяч". Стоимость Неймара? Это огромная сумма, ведь она касается игрока, который изменяет ход игры и сезона", - цитирует 32-летнего бека Football Italia.

Напомним, Неймар дал ответ Месси и Суаресу. | soccernews.ru