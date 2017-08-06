Кьеллини поделился мнением о предсезонной подготовке "Ювентуса"

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Кьеллини поделился мнением о предсезонной подготовке "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини поделился мнением о предсезонной подготовке команды.

"В эти три недели мы больше путешествовали, чем тренировались. И за неделю до старта сезона нам как раз и нужен был такой матч - более интенсивный и скоростной.

Мы упорно поработали и теперь нам не терпится провести несколько дней в Турине без всяких поездок" - приводит слова Кьеллини Football Italia.

Напомним, что вчера "Ювентус" уступил "Тоттенхэму" со счетом 0:2.

Смотрите также обзор матча "Тоттенхэм" - "Ювентус". | http://soccernews.ru

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