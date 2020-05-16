Кьеллини поделился мнением об игровых качествах Роналду

Теги ювентусджорджио кьеллиникриштиану роналду

Кьеллини поделился мнением об игровых качествах Роналду

Капитан туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини высказался об игре своего партнёра по команде Криштиану Роналду.

"Манера его игры изменилась по сравнению с более молодым возрастом. Против больших команд он невероятен, а в матчах с другими соперниками может выступать не так ярко. Взять к примеру Лигу Чемпионов. В этом турнире он меняется. Криштиану чувствует, что событие приближается, и заводит двигатель", - приводит слова Кьеллини Goal.com.

35-летний Роналду в текущем сезоне сыграл за "Ювентус" 32 матча, забил 25 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Кьеллини восхитился тем, как Рамос травмировал Салаха в финале ЛЧ-2018. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"No Semin, no party": экс-тренер "Локомотива" анонсировал общение с болельщиками

"No Semin, no party": экс-тренер "Локомотива" анонсировал общение с болельщиками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов