Кьеллини поделился мнением об игровых качествах Роналду

Капитан туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини высказался об игре своего партнёра по команде Криштиану Роналду.

"Манера его игры изменилась по сравнению с более молодым возрастом. Против больших команд он невероятен, а в матчах с другими соперниками может выступать не так ярко. Взять к примеру Лигу Чемпионов. В этом турнире он меняется. Криштиану чувствует, что событие приближается, и заводит двигатель", - приводит слова Кьеллини Goal.com.

35-летний Роналду в текущем сезоне сыграл за "Ювентус" 32 матча, забил 25 голов и сделал 4 ассиста.

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