Кьеллини поделился мнением об уходе Роналду

Фото: инстаграм Кьеллини/Автор неизвестен

Футболист сборной Италии и туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился мнением о трансфере португальского нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

"Когда за вас играет футболист мирового уровня, такой, как Криштиану, команде нельзя не работать на него. И мы должны быть признательны Роналду за все, что он сделал за эти годы в "Юве". Но теперь мы идем дальше.

Это будет команда Дибалы. Из-за присутствия Роналду его результативность снизилась, но он ключевой футболист нашей команды, и это понятно всем", – сказал итальянец для DAZN.

Напомним, что Роналду подписал с "МЮ" контракт по формуле 2+1. "Ювентус" получит за португальца 15 миллионов евро.

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