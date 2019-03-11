Кьеллини поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, первая встреча закончилась в пользу испанской команды (0:2).

"Мы совсем не волнуемся, так как в Турине мы сможем отыграться. Мы победим в ответном матче", - сказал игрок.

Матч "Ювентус" - "Атлетико" пройдет 12 марта. Начало - в 23:00 мск.

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