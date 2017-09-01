Кьеллини получил травму и покинул расположение сборной Италии

"Ювентус" может потерять ключевого защитника - Джорджио Кьеллини получил травму в стане сборной Италии и уже покинул её расположение.

Как сообщили представители туринцев, центрбек может пропустить порядка трёх недель, если опасения медиков подтвердятся после прохождения медобследования.

Таким образом, Кьеллини пропустит не только матчи сборной Италии против Испании и Израиля, но и встречу с "Барселоной" в Лиге Чемпионов.

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