Кьеллини: "После общения с Сарри нужно идти в душ"
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини в своей автобиографии рассказал об общении с главным тренером лондонского клуба Маурицио Сарри.
"Сарри является замкнутой личностью. Он много не говорит. Никто не смог убедить его избавиться от привязанности к сигаретам. После разговора с ним нужно идти в душ, потому что вы сильно воняете сигаретами.
Маурицио всегда стремится к совершенству. Он хочет видеть 100-процентное владение мячом. Конечно, это невозможно, но благодаря этому он сумел добраться до того места, где сейчас находится", - приводит слова Кьеллини Football Italia.
Не пропустите: Сарри определил приоритетную цель "Ювентуса" на летнее трансферное окно. | http://soccernews.ru
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