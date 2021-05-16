Кьеллини прокомментировал судейство в матче "Ювентуса" с "Интером"

Фото: инстаграм Кьеллини/Автор неизвестен

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился мнением о судействе и игре своей команды после матча Серии А с "Интером" (3:2).

"В тяжелой борьбе мы добились победы над лучшей командой Италии. Мы сыграли как команда, чего в этом сезоне нам удавалось не так часто. Мы поздравили игроков "Интера" в туннеле.

Не могу сказать (о судействе) то, что думаю. На поле у каждого свое мнение, но мы ничего не украли.

В среду у нас финал Кубка Италии, и мы знаем, насколько важен любой трофей. Мы заслужили то, что имеем.

Мы, в отличие от "Аталанты", пока еще не заслужили выхода в Лигу чемпионов.

Этот сезон нельзя назвать катастрофой, но нам не хватало стабильности – мы ни разу не выигрывали более трех матчей подряд", – заявил Кьеллини.

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