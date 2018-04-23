Кьеллини пропустит матч с "Интером"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини травмировался в матче 34-го тура Серии А с "Наполи" (0:1).

Об этом после игры заявил главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

"Кьеллини почти наверняка не будет готов к матчу с "Интером" в следующую субботу", - отметил он.

33-летний защитник был заменён в первом тайме встречи.

Напомним, вчера "Манчестер Сити" разгромил "Суонси". | soccernews.ru