Кьеллини пропустит матч с "Интером"

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Кьеллини пропустит матч с "Интером"Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини травмировался в матче 34-го тура  Серии А с "Наполи" (0:1).

Об этом после игры заявил главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

"Кьеллини почти наверняка не будет готов к матчу с "Интером" в следующую субботу", - отметил он.

33-летний защитник был заменён в первом тайме встречи.

Напомним, вчера "Манчестер Сити" разгромил "Суонси". | soccernews.ru

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