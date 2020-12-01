Кьеллини пропустит матч "Ювентуса" против "Динамо" Киев в ЛЧ

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Кьеллини пропустит матч "Ювентуса" против "Динамо" Киев в ЛЧ

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини пропустит матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Динамо" Киев. Об этом сообщает Goal.com.

По данным источника, у футболиста травма бедра. Ожидалось, что он успеет восстановиться, однако тренерский штаб решил не рисковать игроком.

Стоит отметить, что  другой защитник команды Мериз Демирал вернулся в строй и сможет играть в матче ЛЧ.

36-летний Кьеллини в текущем сезоне провел 4 матча за туринский клуб.

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