Кьеллини провёл 450-й матч за "Ювентус"

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Кьеллини провёл 450-й матч за "Ювентус"

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини принял участие в матче 16-го тура итальянской Серии А против "Интера".

Эта игра стала для 33-летнего центрбека 450-й в составе "бьянконери". В этих встречах он забил 34 гола.

Стоит отметить, что Кьеллини выступает за "Ювентус" с лета 2005 года. | http://soccernews.ru

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