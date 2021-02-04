Кьеллини рассказал, что мог перейти в "Арсенал" в 16 лет: "Был дураком"

Центральный защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился в беседе с французским журналом So Foot истории несостоявшегося перехода в "Арсенал". Скауты "канониров" хотели переманить 16-летнего футболиста из академии "Ливорно".

"Вспоминая прошлое, могу сказать, что был дураком, отказавшись от того предложения. Я был 16-летним мальчишкой, но уже с опытом выступлений в Серии C. Поступило очень солидное предложение, но отказался.

Тогда я не чувствовал себя готовым к данному переходу", — заявил Кьеллини.

В сезоне 2020/2021 36-летний футболист провел 11 матчей за "Ювентус", в которых смог сделать одну голевую передачу.