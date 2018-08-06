Кьеллини рассказал, кем пожертвовал "Ювентус" ради трансфера Роналду

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Кьеллини рассказал, кем пожертвовал "Ювентус" ради трансфера Роналду

Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини рассказал, кем пожертвовал туринский клуб ради трансфера португальского нападающего Криштиану Роналду.

"Кальдара был парнем, которого мы искали. Мы ждали его в команде. Однако динамика трансферного рынка и переход Роналду обозначили, что нужно чем-то жертвовать. К сожалению, Кальдара попал в эту ситуацию. Как и "Ювентусу", мне очень жаль, потому что он мог выступать за наш клуб многие годы и построить блестящую карьеру. У него было всё для этого. "Ювентус" не хотел отпускать Маттиа, но это пришлось сделать" - приводит слова Кьеллини Football Italia.

Напомним, что 24-летний Кальдара отправился в "Милан" в обмен на Леонардо Бонуччи.

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