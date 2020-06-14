Кьеллини рассказал, когда завершит карьеру

Теги джорджио кьеллиниювентус

Кьеллини рассказал, когда завершит карьеру

Защитник "Ювентуса" и сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал о своем будущем.

"Я год еще буду играть, а там посмотрим, как я себя буду чувствовать. Я могу завершить карьеру следующим летом или провести еще один сезон.

Я бы хотел продолжить работать в мире футбола. Мне нравится работа менеджера, чем тренера, но кто знает", - цитирует 35-летнего игрока Football Italia.

Напомним, футболист дебютировал в 2000 году за "Ливорно". С 2005 года Кьеллини выступает за "Ювентус".

Читайте также: Кьеллини рассказал о своих несостоявшихся переходах в "Реал" и "Манчестер Сити"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кержаков, братья Березуцкие и Игнашевич подали документы для лицензии Pro

Кержаков, братья Березуцкие и Игнашевич подали документы для лицензии Pro

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов