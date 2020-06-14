Кьеллини рассказал, когда завершит карьеру

Защитник "Ювентуса" и сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал о своем будущем.

"Я год еще буду играть, а там посмотрим, как я себя буду чувствовать. Я могу завершить карьеру следующим летом или провести еще один сезон.

Я бы хотел продолжить работать в мире футбола. Мне нравится работа менеджера, чем тренера, но кто знает", - цитирует 35-летнего игрока Football Italia.

Напомним, футболист дебютировал в 2000 году за "Ливорно". С 2005 года Кьеллини выступает за "Ювентус".

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