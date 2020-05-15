Кьеллини рассказал о слабости Артуро Видаля

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Кьеллини рассказал о слабости Артуро Видаля

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал о вредной привычке своего бывшего одноклубника Артуро Видаля.

"Футболисты не святые и не плохие. Важно отличать настоящий ты или фальшивый.

Кто-то вроде Видаля иногда гулял и пил больше. Об этом все знали. Я бы сказал, что алкоголь был его слабость. Но это не дает повод сомневаться в том, что он чемпион или просто хороший человек. Важно понимать, какие последствия могут быть для команды из-за этой слабости", - цитирует слова Кьеллини Football Italia.

На данный момент Видаль - игрок "Барселоны". Вместе с "Ювентусом" он выиграл четыре чемпионата Италии.

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