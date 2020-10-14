Кьеллини рассказал о состоянии Роналду, который заразился коронавирусом
Защитник туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал о состоянии одноклубника Криштиану Роналду, который заразился коронавирусом.
"С Криштиану все в порядке, он спокоен и расслаблен. Роналду загорает. Когда он придет в норму, то вернется", - приводит слова Кьеллини AS.
Напомним, что 35-летний Роналду заразился в расположении сборной Португалии. Форвард не поможет национальной команде в матче Лиги наций с командой Швеции. Кроме того, футболист не сыграет за "Ювентус" в матчах чемпионата Италии с "Кротоне" и "Вероной", а также поединке Лиги Чемпионов с киевским "Динамо".
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|Аталанта
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|Рома
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|Наполи
|26
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|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
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|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
|27
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|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
|27
|17