Кьеллини рассказал о состоянии Роналду, который заразился коронавирусом

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Кьеллини рассказал о состоянии Роналду, который заразился коронавирусом

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал о состоянии одноклубника Криштиану Роналду, который заразился коронавирусом.

"С Криштиану все в порядке, он спокоен и расслаблен. Роналду загорает. Когда он придет в норму, то вернется", - приводит слова Кьеллини AS.

Напомним, что 35-летний Роналду заразился в расположении сборной Португалии. Форвард не поможет национальной команде в матче Лиги наций с командой Швеции. Кроме того, футболист не сыграет за "Ювентус" в матчах чемпионата Италии с "Кротоне" и "Вероной", а также поединке Лиги Чемпионов с киевским "Динамо".

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