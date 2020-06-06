Кьеллини рассказал о своих несостоявшихся переходах в "Реал" и "Манчестер Сити"

Игрок "Ювенутса" Джорджо Кьеллини рассказал, что мог перейти в "Реал" и "Манчестер Сити" в прошлом. Об этом футболист рассказал в своей автобиографии.

"Я дважды был близок к том, чтобы покинуть "Юве". Это было в 2011 и 2010 году. Первый раз это был "Реал", второй - "Манчестер Сити". К переходу в мадридский клуб я был очень близок", - сказал футболист.

Кьеллини выступает в туринском клубе с 2005 года. Ранее сообщалось, что игрок может покинуть "старую сеньору".

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